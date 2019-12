Nova rua será usada como canal de acesso para o Aeroporto de Fortaleza a partir desta sexta

A nova Rua Vereador Narcílio Andrade tem extensão de cerca de 320 metros e vai operar em sentido único, Sul-Norte, ligando a Avenida Carlos Jereissati à Rua da Saudade, no Bairro Montese. Atualmente, circulam pela Avenida Carlos Jereissati, também conhecida como Avenida do Aeroporto, cerca de 1.800 veículos por hora, de acordo com informações da prefeitura.

A nova via foi desenvolvida pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos, em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT). O projeto foi executado pela empresa Fraport Brasil – Fortaleza.