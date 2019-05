Ruídos no governo: Maia cita saco de dinheiro e rompe com líder do governo na Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou o líder do governo na Casa, Major Vitor Hugo (PSL-GO) após uma reunião do colégio de líderes de partidos nesta terça-feira, 21. Segundo reportagem do Estadão/Broadcast, o movimento torna o dialogo “impossível” e que a situação é “incontornável”, dando a entender que houve um rompimento institucional entre os dois.

A crítica foi feita devido uma mensagem encaminhada por Vitor Hugo em grupos de WhatsApp, em que associa a negociação do governo com o Congresso com sacos de dinheiro. Maia teve acesso à sátira e ficou irritado.

Segundo aliados, o ataque feito por Maia é uma resposta às críticas que o líder do governo tem feito sobre o Legislativo. O ato foi visto como a defesa mais veemente do papel da Câmara e dos seus deputados desde que Maia entrou em embate público com o presidente Jair Bolsonaro em março.

O líder do governo negou que tenha inferido que a negociação com o Congresso é espúria, mas Maia encerrou a conversa informando que não havia mais dialogo entre eles