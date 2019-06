Saiba onde assistir Ceará x Bahia e Grêmio x Fortaleza

Vindo de derrota para o Santos, na Arena Castelão, o Vozão tem, hoje, às 19:30, a chance de reverter a impressão deixada na última rodada: de time que produz, produz e não marca. O Alvinegro encara o Bahia, pela oitava rodada do Brasileiro.

Já o Leão joga um pouco mais cedo, às 19 horas, contra a equipe do Grêmio. Também vindo de um resultado negativo, diante do Flamengo, quando perdeu por 2 tempos a 0, o Tricolor pode entrar na zona de rebaixamento caso não saia vitorioso.

O jogo entre Ceará e Bahia será transmitido nos canais Premiere e TNT, além do Esporte Interativo no app EI Plus, sem precisar de assinatura de TV a cabo. No caso do Leão, a torcida fica através da internet no sistema de Premiere Play, além do tradicional sistema pay-per-view.