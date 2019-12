Saiba se você tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep

O profissional que, em 2018, trabalhou por pelo menos um mês, recebendo em média até dois salários mínimos mensais, tem direito ao abono salarial pago pelo PIS/Pasep. E se fez aniversário entre julho e dezembro e ainda não sacou o valor, é possível receber de R$ 84 a R$ 998, dependendo da quantidade de dias trabalhados no ano-base.

Para retirar o benefício é preciso estar inscrito em um dos programas (PIS para trabalhadores da iniciativa privada e Pasep para servidores públicos) há pelo menos cinco anos e ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2018, com carteira assinada e remuneração média de até dois salários mínimos.

Os nascidos entre julho e dezembro já podem retirar o abono do PIS na Caixa Econômica. Aniversariantes de janeiro ou fevereiro terão o dinheiro liberado no dia 16 de janeiro. Já o Pasep é pago conforme o último dígito da inscrição dos servidores públicos. As inscrições que terminam entre 0 e 4 estão liberadas no Banco do Brasil. Independentemente do aniversário ou do dígito da inscrição, o prazo final para o saque do calendário 2019/2020 é o dia 30 de junho de 2020.