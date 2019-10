Salão de beleza de Fortaleza realiza campanha de doação de sangue nesta segunda-feira

Com o intuito de promover o bem, a clínica de Beleza Mulher Cheirosa promove, na próxima segunda-feira (28), uma campanha de doação de sangue em parceria com o Fujisan. Para quem deseja participar, basta comparecer na sede Mansão (R. Henriqueta Galeno, 596 – Dionísio Torres), das 10h às 16h. A equipe do Fujisan estará disponível para receber as doações. A iniciativa faz parte do Outubro Pink, ação desenvolvida durante todo o mês pela Mulher Cheirosa em prol da conscientização do câncer de mama.

Para doar é preciso apresentar documento oficial de identificação (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou habilitação), ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), estar bem de saúde, e pesar 50kg ou mais.

Serviço:

Doação de Sangue – Mulher Cheirosa

Data: segunda-feira (28 de outubro)

Horário: 10h às 16h

Local: Sede Mansão (R. Henriqueta Galeno, 596 – Dionísio Torres)