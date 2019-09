Salário maternidade, BPC, tempo de contribuição, pedágio e insalubridade? As respostas estão no “Alerta Geral”

O show de informações sobre a área da previdência social, com perguntas feitas pelos ouvintes e internautas e as respostas às mensagens encaminhadas de todo o Brasil, começa, às 7 horas da manhã, neste sábado (28), no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria.

O jornalista Luzenor de Oliveira comanda a maior rede de rádio, com 33 emissoras e transmissão pela Internet, para esclarecer, ao lado do professor Rafael Castelo Branco, as dúvidas dos ouvintes e internautas angustiados com as mudanças nas regras dos benefícios concedidos pelo INSS.

O canal aberto para mensagens é o whartsapp (85) 9.8940.2385

São muitas perguntas e muitos questionamentos que surgem para quem quer entrar no mercado de trabalho, para quem está sem carteira assinada, para quem chega aos 60 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS ou para quem trabalha em condições insalubres e precisa de um esclarecimento seguro e verdadeiro para seguir os caminhos da aposentadoria. É, nesse ritmo, que mais de 80 ouvintes e internautas serão contemplados, nesse sábado, a partir das 7 horas da manhã, com um show de informações.

BRASIL ANTENADO COM O ALERTA GERAL

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria ultrapassou as divisas dos estados e recebe, hoje, perguntas de ouvintes e internautas espalhados por todo o Brasil. Com a Internet, o Alerta está indo mais longe porque brasileiros que residem em outros países, também, ficam sintonizados em busca de informações sobre as condições para contribuir com o INSS.

As dúvidas que surgem a partir do debate sobre as normas a serem instituídas no campo previdenciário atraem, neste sábado, perguntas, com respostas, de ouvintes e internautas dos Estados do Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. São dezenas de mensagens encaminhadas de cidades do Interior do Estado e da Grande Fortaleza.