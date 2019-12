Saldo complementar do FGTS começa a ser liberado nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (20), começa a ser pago o novo limite de R$ 998 para o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A nova quantia pode ser retirada de cada conta, mas para aqueles com saldo superior a R$ 998, o limite de saque continua sendo de R$ 500. Ao todo, cerca de 10,1 milhões de trabalhadores terão direito ao saque complementar. A grana vai injetar R$ 2,6 bilhões na economia.

Os clientes que se enquadram na regra do salário mínimo e já sacaram os R$ 500, poderão retirar os R$ 498 restantes. O prazo limite para a retirada é 31 de março de 2020. Já o saque-aniversário, que é diferente do saque imediato, só entrará em vigor no próximo ano. Neste caso, o trabalhador poderá retirar parte do FGTS todos os anos, no mês do seu aniversário.

Atualmente o FGTS pode ser sacado apenas em algumas situações, como, por exemplo: compra da casa própria, aposentadoria e demissão sem justa causa. O fundo é uma conta vinculada ao contrato para proteger o trabalhador, caso ele seja demitido sem justa causa.

No início de cada mês, as empresas depositam, em contas da Caixa Econômica Federal, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Esse dinheiro pertence ao trabalhador, é depositado em seu nome. Para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito já entrou automaticamente. Para quem não tem, há um calendário com base na data de nascimento de cada trabalhador.