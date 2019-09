Salmito amplia movimento em busca de apoio para melhor divisão de royalties entre estados e municípios

O abaixo-assinado de apoio ao repasse dos royalties do petróleo do pré-sal aos estados e municípios pelo critério da meritocracia, já conta com o apoio de 38 deputados e do ex- governador Ciro Gomes.

O presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC), Guto Mota, também já assinou o documento. Já o deputado Salmito (PDT) segue buscando o apoio de deputados, vereadores e senadores para a realização da audiência pública para debater a proposta apresentada por ele na tribuna da Casa do Povo.

(*)com informação da A.I