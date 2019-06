Sancionada lei que garante vagas em escolas a irmãos com idades aproximadas

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei oriunda do projeto aprovado pela Câmara Federal que garante a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica vagas na mesma escola pública próxima a sua residência.

A Lei 13.845 de 2019 foi sancionada, sem vetos. A lei, oriunda do projeto do então deputado Neilton Mulim, alterou o inciso V do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que garantia apenas o acesso à escola pública e gratuita próxima da residência do aluno.

O texto original do projeto previa a inclusão no ECA de dispositivo que garantia vagas a irmãos na mesma escola gratuita e próxima de suas residências. No entanto, o ex-senador João Vicente Claudino, relator da matéria na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), entendeu que, da forma que estava, o texto poderia causar problemas às instituições de ensino para atender irmãos com disparidades de idade.

(*) Com informações da Agência Câmara