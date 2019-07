Saneamento: Arce fiscalizará qualidade da água de 17 localidades

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) já definiu o calendário das próximas fiscalizações de saneamento. O cronograma dos trabalhos, desta vez, contempla 17 localidades, iniciando no próximo dia primeiro de agosto e se estendendo até o dia nove do mesmo mês. Os trabalhos têm o propósito de avaliar os serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), visando a melhoria da qualidade no fornecimento de água e esgoto.

Nesse contexto, a agenda de fiscalizações está assim definida: de 01 a 04 de agosto, os técnicos da Agência Cearense analisarão os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios de Caucaia (e localidades de Alto do Garrote, Capuan, Catuana, Cipó, Guararu, Jurema, Primavera e Sítios Novos) e São Gonçalo do Amarante (incluindo as localidades de Croatá, Pecém, Siupé, Umarituba e Violete). Já entre os dias 05 e 09, será a vez dos sistemas de saneamento dos municípios de Croatá e Poranga.

Finalizados os trabalhos, cabe à Agência Reguladora expedir relatório sobre os serviços prestados à população, inclusive nos âmbitos comercial e de atendimento, com foco no tratamento, adução, reservação e distribuição, tudo em conformidade com as prescrições constantes nas leis, normas e regulamentos específicos do setor. Para essas atividades, se deslocarão dois técnicos da Agência, que estarão atentos a todos esses detalhes.