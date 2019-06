São Gonçalo do Amarante registra maior chuva em 24h; Fortaleza tem 96,8 mm

Choveu em pelo menos 48 cidades do Ceará entre as 7h de terça-feira (11) e as 7h desta quarta-feira (12), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 9h10. Em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza, o registro de chuva foi de 114 milímetros.