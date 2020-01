Saque-aniversário do FGTS: Prazo para nascido em janeiro aderir termina hoje

Ao optar pela modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do dinheiro das suas contas do FGTS todo ano . A migração para o saque-aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa Econômica Federal.

O prazo para aderir ao saque-aniversário e ter acesso a parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020 termina no último dia útil do mês de nascimento do trabalhador. Para os nascidos em janeiro, o prazo termina hoje. Para os nascidos em fevereiro, em 29 de fevereiro, e assim por diante.