Saque-aniversário: medida entra em vigor em 2020 e já tem quase 1 milhão de adesões

O saque-aniversário, uma das modalidades previstas na Medida Provisória do Novo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que entrará em vigor a partir de 2020, teve a adesão de quase 1 milhão de trabalhadores, entre eles milhares de cearenses. A informação é do secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. De acordo com o secretário, já tem R$ 6 bilhões previstos no mercado para essa modalidade, que começa em janeiro do próximo ano.

A partir do ano que vem, o trabalhador terá a opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário. Por outro lado, perde o direito de sacar todo o dinheiro do FGTS se for demitido, mas mantém o direito à multa de 40%. Se o trabalhador ou algum de seus dependentes tiver uma doença rara, poderá sacar todo o dinheiro do FGTS.

Além disso, os senadores aumentaram de R$ 500 para R$ 998 o valor do saque imediato das contas ativas e inativas, o que deve injetar mais R$ 20 bilhões na economia neste ano. A matéria ainda precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.