Saque do abono do PIS/Pasep de 2018 termina dia 28

Termina no dia 28 de junho o prazo para o saque do abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2017. Ainda há R$ 1,2 bilhão disponível para 1,9 milhão de trabalhadores. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.

O comentarista relata que quem tem direito ao abono e estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador.

Os benefícios foram liberados de forma escalonada de acordo com mês de nascimento e agora estão disponíveis para os nascidos em qualquer mês.