Saque do abono salarial do PIS 2018/2019 termina hoje (28)

Os trabalhadores cearenses cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) têm até hoje, sexta-feira (28) para sacar o Abono Salarial do calendário 2018/2019. Os valores são baseados na quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2017 e vão de R$ 84 até R$ 998.

De acordo com a Caixa, os benefícios, que totalizam R$ 16,9 bilhões, foram liberados de forma gradual para 22,5 milhões de beneficiários, conforme o mês de nascimento, e agora estão disponíveis para os nascidos em qualquer mês. Até maio, o banco pagou R$ 15,6 bilhões a 20,6 milhões trabalhadores.

O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site do banco ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, pelo telefone: 0800 726 0207.

Para sacar o abono o trabalhador precisa atender os seguintes requisitos:

Estar inscrito no PIS ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração médica de até dois salários mínimos.

Caso o beneficiário não tenha o Cartão do Cidadão ele pode retirar o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento oficial de identificação, informa a Caixa.