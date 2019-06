Saque do abono salarial do PIS: mais de 50 mil benefícios ainda podem ser retirados no Ceará até sexta-feira

Os trabalhadores têm até está sexta-feira (28) para realizar o saque do Abono Salarial referente aos anos de 2018 e 2019. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2017. Os benefícios foram liberados de acordo com mês de nascimento e agora estão disponíveis para os trabalhadores nascidos em qualquer mês.

A Caixa Econômica Federal disponibilizou ao todo R$ 16,9 bilhões para 22,5 milhões de beneficiários em todo o calendário. Até maio, o banco pagou R$15,6 bilhões a 20,6 milhões trabalhadores. Só no Ceará, a Caixa pagou 811.480 abonos no valor total de R$ 636,4 milhões, e ainda estão disponíveis 50.800 benefícios, totalizando R$ 31,8 milhões, que devem ser sacados até a próxima sexta-feira (28).

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa estar inscrito no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.