Saque do FGTS estará disponível para mais de 240 mil cearenses nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (06), 248 mil trabalhadores cearenses poderão retirar o dinheiro extra do Saque Imediato do FGTS. Esta é a nona etapa do calendário de pagamento da Caixa e os trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. Em todo país, serão cerca de 9 milhões de pessoas alcançadas nesta nova etapa. O banco disponibilizou R$ 3,3 bilhões para o pagamento.

Os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, ou agências, com o cartão cidadão e a senha. Para facilitar o atendimento, mais de 2.300 agências da Caixa abrirão em horário estendido na sexta e na segunda-feira.

Como o calendário de pagamentos foi antecipado, todos os trabalhadores vão receber os seus recursos ainda neste ano. A data limite para recebimento é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

Até o dia 3 de dezembro foram pagos mais de R$ 21 bilhões do Saque Imediato do FGTS para cerca de 48 milhões de trabalhadores. O banco já atendeu metade dos brasileiros contemplados com a grana extra e liberou aproximadamente 52% dos R$ 40 bilhões inicialmente previstos.