Saques do FGTS: pagamento dos recursos começa no dia 13 deste mês

O crédito de R$ 500 referente ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está listado como lançamento futuro nas contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal. Quem tem conta corrente ou poupança na instituição deve receber o valor a partir do próximo dia 13 de setembro. A data vale para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril.

Já quem tem conta e nasceu de maio a agosto poderá retirar os recursos a partir do dia 27 de setembro. Os aniversariantes de setembro a dezembro poderão efetuar o saque a partir de 9 de outubro.

Para os beneficiados quem não possuem conta na Caixa, o saque do recurso está liberado a partir do dia 19 de outubro para os nascidos em janeiro. Quem nasceu em fevereiro pode sacar o dinheiro também em outubro, no dia 25.

Apesar do recebimento programado ainda para 2019, os clientes do banco que não quiserem efetuar o saque tem até abril de 2020 para solicitar o cancelamento da operação.

A retirada faz parte da modalidade saque imediado e, caso o trabalhador opte por ela, não terá o saque do FGTS inviabilizado pelos próximos dois anos. Assim, poderá ter acesso aos recursos em caso de demissão normalmente.

Confira as datas para saque

Datas de retirada no saque-imediato para quem é correntista Caixa:

13 de setembro (nascidos de janeiro a abril)

27 de setembro (nascidos de maio a agosto)

9 de outubro (nascidos de setembro a dezembro)

Datas de retirada no saque-imediato para quem não tem conta Caixa: