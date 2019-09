Saques do FGTS: para evitar golpes contra o trabalhador, Caixa dá dicas para realizar a retirada do benefício

A Caixa Econômica Federal registrou mais 12 milhões de transações nesses primeiros dias de saques de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que,segundo o governo federal, devem injetar R$ 40 bilhões na economia até março de 2020. Para evitar que as pessoas sejam vítimas de golpistas, o banco compartilhou dicas de segurança, entre elas evitar fornecimento da senha ou número do Cartão Cidadão para terceiros, não acessar links em nome da Caixa, pois o banco não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp e não realizar o pré-cadastro para saque do FGTS.

Segundo informações da caixa, golpistas têm se passado por funcionários do banco no WhatsApp para conseguir informações de clientes.