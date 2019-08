Sarampo: Ministério da Saúde destina R$ 2 milhões aos municípios cearenses para equipar salas de vacinação

O Brasil está em pleno surto de sarampo e a doença atinge 13 estados do país. Para intensificar as vacinas, o Ministério da Saúde vai liberar nos próximos meses mais R$ 44 milhões para que municípios possam adquirir câmaras frias e, com isso, ampliar a estrutura para armazenamento das vacinas. Só no Ceará, serão destinados R$ 2.802.800.

Para definir o valor a ser repassado para cada município, o Ministério da Saúde usou como base o número da população infantil, menor de 9 anos, existentes nos municípios com até 100 mil habitantes. A distribuição será de no mínimo 10 e no máximo 160 câmaras por estado.

A medida visa garantir a qualidade dos das vacinas ofertadas à população e a execução da Política Nacional de Imunizações dentro do padrão de qualidade e segurança do Sistema Único de Saúde.

Sarampo

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.