Sarto abre curso de formação para agentes públicos da saúde e assistência social de Fortaleza

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual José Sarto (PDT), participou nesta sexta-feira (19) da abertura oficial do curso “Formação cuidando em rede – Saberes e práticas na atenção às famílias vítimas de homicídios”. A iniciativa é do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), vinculado à Assembleia, e beneficia 1.000 servidores que atuam nas áreas de saúde e assistência social no município de Fortaleza.

A formação tem por objetivo engajar profissionais pela prevenção de assassinatos praticados contra a adolescência. “O comitê é um trabalho liderado pelo deputado Renato Roseno, que há algum tempo vem desempenhando, em parceria com universidades e outras instituições, um trabalho reconhecido internacionalmente”, observa o presidente Sarto.

Além de fornecer um guia de orientações para os participantes, como estratégia de prevenção terciária aos homicídios, o curso vai pôr em prática a recomendação do relatório “Cada Vida Importa”, de 2016, feito a partir de pesquisa do CCPHA. Serão 20 horas/aula, sendo 16 presenciais, divididas em 20 turmas que serão capacitadas até o próximo dia 9 de setembro.

De acordo com o presidente Sarto, o principal objetivo da iniciativa é fortalecer a implementação de um protocolo de atenção e proteção intersetorial a famílias de adolescentes vítimas de homicídios.