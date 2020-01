Sarto anuncia II Festival de Música da Assembleia Legislativa

A cultura cearense ganha mais um espaço de celebração e visibilidade com o II Festival de Música da Assembleia Legislativa, lançado nesta quarta-feira (29), pelo presidente da Casa, deputado José Sarto (PDT), durante entrevista coletiva para a imprensa.

Sarto afirmou que a segunda edição do Festival busca “fomentar a cultura de um modo geral e a música de forma particular”, fortalecendo assim a ambiência da AL para além dos debates tradicionais.

Podem participar do Festival com composições inéditas artistas cearenses e/ou residentes no Ceará. De acordo com José Sarto, uma equipe de curadoria selecionará 24 canções que serão apresentadas nos dias 26, 27 e 28 de março no Auditório José Euclides Ferreira Gomes, no Anexo II da AL. O evento será transmitido pelos veículos de comunicação da AL, como TV Assembleia, FM Assembleia e redes sociais.

O foco em artistas cearenses ou radicados no Ceará, aponta o presidente da AL, busca valorizar a expressão da cultura e arte locais. “Nada fala de forma mais eloquente sobre um povo do que sua cultura”, afirmou, ressaltando que o evento abrigará várias formas de manifestação musical.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 20 de fevereiro no link disponível no site da Assembleia (www.al.ce.gov.br). As músicas selecionadas serão divulgadas no dia 4 de março. Em seguida, haverá uma etapa de preparação de arranjos e ensaios.

Segundo Sarto, o Festival de Música tem o objetivo de dar visibilidade à cultura local, valorizando e incentivando novos compositores. O parlamentar avalia que a iniciativa também colabora para a formação de plateia, estimulando o público cearense a conhecer a produção artística do Estado.

Seleção

Os três dias de apresentação do Festival contarão com 24 canções selecionadas. As eliminatórias acontecerão nos dias 26 e 27 de março e, o último dia do evento, 28 de março, reunirá as 12 canções classificadas. O júri do Festival de Música será formado por artistas e profissionais com notória atuação na área cultural.

O II Festival de Música da AL premiará compositores que conquistarem os três primeiros lugares com R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 7 mil, respectivamente. O melhor intérprete do evento também receberá premiação de R$ 5 mil. Além dos prêmios, as 12 canções finalistas podem ser registradas em CD e DVD.

O I Festival de Música da AL aconteceu em 2012, teve mais de 436 músicas inscritas, sendo 36 selecionadas para as eliminatórias e 12 para a final. A composição “Janela Aberta”, de Aparecida Silvino e Gilvandro Filho, foi a campeã do I Festival de Música da AL.