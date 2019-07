Sarto assume Governo do Ceará pela primeira vez nesta quinta-feira (11)

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual José Sarto (PDT), assumirá interinamente o Governo do Ceará nesta quinta-feira (11), a partir de 18h. Terceiro nome na linha sucessória, Sarto deve permanecer como governador em exercício até o próximo dia 17, quando o governador Camilo Santana (PT) reassume o cargo.

É a primeira vez que Sarto assume a função. Já o primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Santana (PT), fica interinamente à frente da Casa.

Sarto está no sétimo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Ao longo de 30 anos de vida pública, ocupou diversas posições estratégicas na política cearense. Na legislatura passada, foi vice-líder do Governo Camilo Santana e presidente da Comissão de Fiscalização e Controle.

Também foi líder do Governo Cid Gomes e presidiu as comissões de Constituição Justiça e Redação e de Educação, além da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou fraudes no Seguro DPVAT. Já compôs a Mesa Diretora da Assembleia no biênio 2011/2012, como primeiro vice-presidente.

Sarto ingressou na vida pública com o trabalho humanitário no Fundo Cristão para Crianças. A carreira política iniciou em 1988, quando foi eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza. Quatro anos depois, após ser reeleito, tornou-se presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, chegando a assumir interinamente a Prefeitura da Capital em diversas oportunidades.

José Sarto Nogueira Moreira é natural do município de Acopiara, interior do Estado. É formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com estágio nos Estados Unidos da América na área da Ginecologia e Obstetrícia. Recentemente, ingressou no curso de mestrado de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.