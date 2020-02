Sarto comemora aniversário com presença de Cid, Roberto, 41 deputados estaduais e prefeitos do estado

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Sarto (PDT), reuniu, nesta quinta-feira (13), em torno do seu aniversário, o senador Cid Gomes, o prefeito Roberto Claúdio, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, e 41 deputados estaduais.

Sarto comanda a Assembleia há um ano e hoje é um dos pré-candidatos a sucessão municipal. O pedetista está no sétimo mandato consecutivo e integra o grupo liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, disse que desde 2006 convive com José Sarto, o enalteceu como um amigo construído na política e destacou o talento político, profissional e cultural do companheiro de PDT.

O presidente da executiva regional do PDT, senador Cid Gomes, falou sobre a a convivência harmoniosa com o presidente da Assembleia Legislativa e definiu José Sarto como um amigo querido” com quem convive a muitos anos na política do Ceará.

Sarto agradeceu a presença dos companheiros de partido, colegas parlamentares e lideranças políticas que foram prestigiá-lo nesta quinta-feira (13).