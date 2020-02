Sarto quer que deputados estaduais evitem palanque “paroquial” no Plenário

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), fez, nesta segunda-feira (3), o primeiro apelo para os colegas parlamentares evitarem, neste primeiro semestre, transformar a Tribuna do Plenário 13 de Maio em palanque eleitoral, com acirramento de discussões que envolvam a disputa pelas prefeituras no Interior. O palanque paroquial, segundo ele, precisa ser evitado.

A manifestação foi exposta após indagações de repórteres sobre as medidas a serem adotadas pela Mesa Diretora para as brigas pelas Prefeituras não contaminarem o ambiente interno do Legislativo. Dos 46 deputados estaduais, 10, pelo menos, estarão envolvidos como candidatos a prefeito, enquanto os demais lançarão aliados na corrida pelas Prefeituras.

Sarto sabe que é difícil a tarefa para administrar os conflitos na base eleitoral dos parlamentares que querem manter ou conquistar prefeituras nas eleições deste ano, mas afirmou que cada um é responsável e que todos precisam atentar para a legislação eleitoral.

O presidente da Assembleia Legislativa afirmou, ainda, que a Justiça Eleitoral terá algumas recomendações, com base na legislação, para os excessos serem contidos. Sarto disse, ainda, que a Assembleia Legislativa terá uma agenda bem puxada e que exigirá muito comprometimento dos deputados.

Confira vídeo e áudio do presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, José Sarto: