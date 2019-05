Sarto ressalta debate plural sobre reforma da previdência

A Assembleia Legislativa do Ceará recebeu nesta quinta-feira (30) debate sobre a reforma da previdência (PEC 6/19) com as presenças de deputados estaduais e federais, entidades representativas e especialistas de diversas partes do País. O presidente da Casa, deputado estadual José Sarto (PDT), ressaltou a pluralidade da discussão.

“Uma frequência boa que dá legitimidade para levar esse pensamento e sensibilizar. Levar a voz do cearense ao Governo Federal”, avaliou.

O evento promovido em parceria com a Câmara Federal contou com a participação do presidente da Comissão Especial da Reforma, deputado federal Marcelo Ramos (PR-AM), do deputado federal André Figueiredo, líder do PDT, do deputado federal Júnior Mano (Patriota), além do secretário estadual do Planejamento, Mauro Filho (PDT), deputado federal licenciado.

Sarto destacou ainda que o seminário discutiu de forma objetiva o texto que está tramitando no Congresso Nacional e chamou atenção para o impacto da proposta na vida das pessoas.

“A pauta da Previdência importa a todos nós, o trabalhador, o trabalhador rural, a dona de casa, todos que têm uma ligação. É um tema que incomoda toda a sociedade brasileira, é pauta dos noticiários e importa a milhões de brasileiros”, acrescentou.

Também participaram do seminário os deputados Marcos Sobreira (PDT), Guilherme Landim (PDT), Salmito (PDT), Queiroz Filho (PDT), Jeová Mota (PDT), Nezinho Farias (PDT), Antônio Granja (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Carlos Felipe (PCdoB), Walter Cavalcante (MDB), Bruno Gonçalves (Patriota), Julio César Filho (Cidadania) e Elmano de Freitas (PT). A Câmara Municipal de Fortaleza foi representada pelo presidente, vereador Antônio Henrique (PDT).