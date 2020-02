Saúde: campanha de vacinação contra gripe será em março

A vacina contra a gripe contém uma composição que varia a cada ano, de acordo com os vírus mais frequentes. Em 2019, a dose continha vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e um Influenza B. A campanha de vacinação da gripe começará em março e terminará em abril.

Só no Ceará, mais de 2 milhões de pessoas foram vacinadas no ano passado. Em 2018, foram mais de 1600 casos da doença no estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, 796 pessoas morreram e 3.430 foram infectados em 2019 somente com o H1N1. Ou seja, este vírus da gripe matou 23% dos pacientes internados no Brasil com sintomas. Até agora, o coronavírus matou cerca de 2% dos pacientes internados com a infecção.