Saúde: Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza inauguram ampliação do Centro Cirúrgico do IJF

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Governo Federal, inauguraram na manhã desta quarta-feira (12), mais uma etapa do projeto de expansão das áreas de atendimento do Instituto Doutor José Frota (IJF). É o terceiro andar do anexo IJF 2, que recebeu recursos das três esferas.

Com o pavimento, amplia-se o número de salas de cirurgia de 11 para 20, e os leitos de recuperação pós-anestésica sobem de 12 para 36 na maior unidade da Rede Municipal de Saúde. A estrutura também vai ter áreas de serviço, farmácia, depósitos, escritórios, banheiros e alojamentos.

A torre do anexo IJF 2 já tem 130 novos leitos funcionando nos primeiro e segundo andares, sendo 24 deles na nova Unidade de Internação Pediátrica. Apenas em 2019, mais de mil usuários (pacientes, acompanhantes e visitantes) se beneficiaram com as novas instalações.

Quando concluído e com uma área construída superior a 13 mil metros quadrados, o IJF 2 vai ter ampliado o número de leitos, de 461 para 667, sendo 30 deles em UTIs e 20 em Unidade de Cuidados Intermediários. Vai contar ainda com novo serviço de Ressonância Magnética, estacionamentos e praça de convivência.

O governador Camilo Santana fala sobre a importância da unidade para a saúde de Fortaleza e do Estado e destaca, ainda, o sucesso da parceria do Governo do Ceará e Prefeitura.

Confira na integra áudio do governador Camilo Santana: