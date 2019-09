Saúde: variados tipos de câncer na mulher podem ser prevenidos

Falta menos de um mês para o Outubro Rosa, quando campanhas de incentivo à prevenção do câncer de mama começam em todo o mundo. O foco se volta para o Carcinoma da Mama, mas outros tipos de tumores afetam a saúde da mulher e podem ser prevenidos.

O Câncer de Tireoide, por exemplo, atinge menos de 150 mil pessoas, é considerado raro e responsável por aproximadamente 1% de todos os tumores malignos do corpo. Assim como ocorre com o câncer de ovário, que tem incidência associada a fatores genéticos, hormonais e ambientais. A história familiar é o fator de r isco isolado mais importante (cerca de 10% dos casos). O tumor pode acometer a mulher em qualquer idade, porém é mais frequente depois dos 40 anos.

Já o Câncer de Colo do Útero é o terceiro mais incidente na população feminina, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), ficando atrás apenas do Câncer de Mama e do Câncer Colorretal. O diagnóstico hoje é feito muito mais precocemente do que na década de 1990, quando 70% dos casos eram descobertos na forma mais avançada. Atualmente, 44% são identificados na fase inicial.

No caso do Câncer de Endométrio, as mulheres após a menopausa são as principais vítimas, em geral acima dos 60 anos. Apenas 20%, ou menos, das mulheres com esse tipo de doença estão na fase de pré-menopausa. Menos de 5% estão abaixo dos 40 anos de idade. O Câncer de Endométrio é um tumor altamente curável na maioria dos casos, assim como outros tipos, como explica a oncologista do Hospital do Câncer Anchieta, Dra. Regina Hercules Vidal.

O que é o câncer na tireoide?

Os carcinomas de tireoide são desenvolvidos a partir das células da tireoide. Dentre eles temos diferentes tipos, como carcinoma pilífero que é o mais comum (cerca de 80% dos casos), carcinoma folicular (aproximadamente 10%), carcinoma de células de Hürthle (3%) e carcinoma medular da tireoide (representa 4%).

Como diagnosticar?

O diagnóstico é realizado por punção da área suspeita da tireoide, denominado P.A.A.F (Punção Aspirativa por agulha fina), e o material é enviado para análise do médico Patologista. Tendo então o resultado do exame anátomo patológico.

É possível prevenir?

O Câncer de Tireoide está associado a radiação local, especialmente em crianças. No acidente em “Chernobyl”, por exemplo, no reator nuclear de 1986 muitas crianças e adolescentes foram expostos a radiação e desenvolveram câncer de tireoide, principalmente os que tinham carência de Iodo.

O câncer de útero e de ovário se relacionam de alguma forma?

Eles não possuem correlação. O Câncer de Colo de Útero cérvice uterina possui associação com a infecção crônica pelo vírus do HPV (Papilomavírus humano).

O útero é um órgão com uma cavidade, onde é implantado o embrião para o desenvolvimento da gestação. Este local é denominado endométrio que é influenciado pelas alterações hormonais durante o ciclo de vida reprodutiva da mulher. Quando não ocorre a gestação é o endométrio que descama e sai na forma de “menstruação”. O Câncer de Endométrio é desenvolvido nesta camada do útero, não possui como fator de risco a infecção crônica pelo HPV.

No câncer primário de endométrio os fatores de risco estão associados a obesidade, menarca precoce e menopausa tardia. Já o Câncer de Colo de Útero Cérvice Uterina está associado ao HPV.

O que as mulheres podem fazer para se prevenir?

A prevenção do câncer engloba ações realizadas para reduzir os riscos de ter a doença. A prevenção primária tem como objetivo impedir que o câncer se desenvolva. Isso inclui evitar a exposição aos fatores de risco de câncer e a adoção de um modo de vida saudável. Já a prevenção secundária detecta e trata doenças pré-malignas (por exemplo, lesão causada pelo vírus HPV ou pólipos nas paredes do intestino) ou cânceres assintomáticos iniciais.

Dicas do INCA

– Evite exposição a agentes cancerígenos no trabalho;

– Evite comer carne processada;

– Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos;

– Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do Câncer do Colo do Útero a cada três anos;

– Pratique atividades físicas;

– Mantenha o peso corporal adequado;

– Visitas regulares ao especialista;

– Alimentação saudável protege contra o câncer.