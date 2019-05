Sebrae declara apoio à Reforma da Previdência

O Sebrae Nacional e mais 44 entidades entregaram ao secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, um manifesto em apoio à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 06/2019, que trata da Reforma da Previdência Social, atualmente em tramitação no Congresso Nacional.

Dentre as instituições que assinaram o manifesto, estão: a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Naciona (Abrasel), Endeavor Brasil, Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda (ABTT), Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

As entidades que assinaram o documento representam os mais diversos setores produtivos da sociedade brasileira e estão fortemente engajadas com o crescimento econômico do país, estimulando seus associados à competitividade e à inovação, desde o agronegócio às indústrias e áreas de serviço. Juntos, esses segmentos geram 12 milhões de empregos diretos formais.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, ressaltou que a geração de renda e o fortalecimento do empreendedorismo são fundamentais para que haja crescimento econômico.

“Se quisermos voltar a crescer, precisamos gerar emprego. Com a reforma da previdência, haverá estímulo à retomada da confiança e, consequentemente, uma injeção de recursos na economia”, concluiu Melles.

Segundo o manifesto, as entidades signatárias acreditam que a reforma previdenciária é um importante passo para o aumento da confiança necessária para que as decisões de investimentos no Brasil se concretizem.