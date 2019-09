Sebrae: mais de 5,4 milhões de pessoas dependem da renda de um MEI

A renda obtida como microempreendedor individual (MEI) é a única fonte de recursos de 1,7 milhão de famílias, de acordo com a 6ª pesquisa Perfil do MEI, feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O estudo aponta que 5,4 milhões de pessoas no país, considerando quatro pessoas por família, dependem da renda de um MEI. Os dados mostram ainda que a renda média familiar desse segmento alcançou R$ 4,4 mil, o equivalente a pouco mais de quatro salários mínimos. No Ceará, dados da Receita Federal revelam que existem cerca de 427 mil micro e pequenos empreendedores.

A pesquisa entrevistou 10.339 microempreendedores individuais entre abril e maio deste ano em todos os estados brasileiros. Os números mostram que a atividade de microempreendedor individual é a única fonte de renda de 76% dos entrevistados. De acordo com os dados, 61% dos MEI se formalizaram atraídos pelos benefícios do registro como a possibilidade de ter uma empresa formal, de emitir nota fiscal e poder fazer compras mais baratas. Outros 25% dos entrevistados foram atraídos por conta dos benefícios previdenciários.

A pesquisa revela que, nos municípios mais carentes, é mais comum o microempreendedor individual atuar em um estabelecimento comercial (49%).