Secretaria capacita professores da Educação Infantil de Caucaia

A Secretaria Municipal de Educação (SME) encerrou nesta segunda-feira (10/6) a semana de formação de professores da Educação Infantil com o tema “O fazer pedagógico: campos de experiência na prática.” A capacitação foi oferecida no Centro Municipal de Formação e Avaliação Terezinha Costa (Cemfa), na Tabuba, para cerca de 500 educadores e 144 coordenadores.

Para a diretora do Cemfa, Cida Pacobahyba, “momentos como esses são importantes para discutir as competências da Base Nacional Curricular Comum e pensar as especificidades do Município, para que nossos alunos possam desenvolver habilidades e competências dentro de um processo significativo para eles, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar expressar-se e conhecer-se.”

O Ministério da Educação traz um documento norteador, mas 40% do currículo é diversificado e está sendo construído coletivamente por todos os que fazem a educação do município.

“Em Caucaia, temos a segunda maior rede de ensino pública do Ceará e as realidades são bem diversas, com regiões na praia, no campo, em territórios quilombolas e indígenas e precisamos alinhar nosso planejamento e rotinas ao conhecimento prévio e à realidade dos alunos para que a aprendizagem seja de fato significativa”, afirma a professora Liztaylon Silva, uma das formadoras responsáveis pela capacitação.