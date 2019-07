Secretaria da Administração Penitenciária recebe 85 novos veículos

A frota de veículos da Secretaria da Administração Penitenciária será renovada. São 85 viaturas equipadas para escoltas, rondas e operações penitenciárias em todas as regiões do Estado. Os primeiros 50 carros serão entregues em solenidade a ser realizada nesta quinta-feira (18), às 7h30 no Ginásio da Parangaba, com a presença do governador Camilo Santana e do secretário Mauro Albuquerque.

As viaturas serão distribuídas em 17 grandes unidades prisionais, 13 cadeias públicas masculinas e duas cadeias públicas femininas. A Secretaria da Administração Penitenciária reunirá 33 carros, com um total de seis veículos descaracterizados. Também serão enviadas viaturas para o Grupo de Apoio Penitenciário e para o Grupo de Operações Regionais. A partir de recursos do fundo penitenciário, a SAP também adquiriu cinco ambulâncias penitenciárias.

Os outros 35 veículos serão entregues posteriormente.

Serviço

Solenidade de Entrega de Viaturas para a SAP

Data: 18 de Julho de 2019 (quinta-feira)

Hora: 7h30

Local: Ginásio Poliesportivo da Parangaba (Rua Gomes Brasil, esquina com Av. Osório de Paiva – Bairro Parangaba)

Ouça

O secretário da SAP, Mauro Albuquerque, explica a importância da nova frota de veículos para o sistema prisional e para a melhoria das condições de trabalho dos agentes penitenciários.

O secretário Mauro Albuquerque destaca como vai ser distribuída a nova frota de veículos para atender a todo o sistema penitenciário.