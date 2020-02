Secretaria da Fazenda já liberou mais de 24 mil inscrições estaduais de forma virtual

Após seis meses do lançamento da inscrição estadual virtual, a Secretaria da Fazenda do Ceará contabiliza a liberação de mais de 24 mil pedidos de forma automática. O serviço trouxe agilidade na abertura das empresas, evitando o deslocamento às unidades da Sefaz para entrar no Cadastro Geral da Fazenda. A medida traz menos custos, tempo e burocracia na concessão ou alteração do registro estadual.

A oferta do serviço online, disponível 24 horas, é fruto da integração total da Sefaz com a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.

Uma plataforma digital está disponível para as empresas no Portal de Serviços do Integrador Estadual, administrado pela Junta Comercial do Ceará, que reúne todos os órgãos de inscrição e licenciamento em um só local.

O número de abertura de empresas no Estado registrou um aumento de 22% no ano passado, com 80.239 novos negócios. O setor de serviços lidera a quantidade de empresas abertas com mais de 43 mil empreendimentos.