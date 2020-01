Secretaria da Saúde do Ceará reúne gestores municipais para discutir ações de combate à dengue

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) realiza, nesta segunda-feira (13), encontro com gestores municipais para debater ações no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A reunião será às 9 horas, no auditório da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará (ESP).

Na pauta, vigilância e controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e apoio dos municípios nas ações de prevenção e antecipação à possível situação de risco em relação a dengue, zika e chikungunya.

“O Estado está de braços abertos para que juntos possamos construir um processo, disponibilizar à população menores consequências nesse momento, sabendo que nós teremos uma estação chuvosa que aumenta muito a probabilidade de epidemia”, ressalta o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto).

Em 2019, o Ceará enfrentou um cenário de co-circulação do vírus da dengue e chikungunya. A dengue destacou-se no fim do ano passado com os maiores registros de casos do tipo 2 notificados e confirmados. Ao todo, foram 15.110 casos de dengue confirmados.

Serviço

Reunião com gestores municipais do Ceará

Data: 13 de janeiro (segunda-feira)

Horário: 9 horas

Local: Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP) – Av. Antônio Justa, 3161, Meireles, Fortaleza-CE