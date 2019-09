Secretaria da Saúde promove sessões científicas nesta quinta-feira (26)

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (Nucit) e da Coordenadoria da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (CGTES), realiza nesta quinta-feira (26), sessões científicas abertas ao público. Podem participar acadêmicos da área de saúde, profissionais, residentes, pesquisadores e demais interessados nas temáticas abordadas nas apresentações.

A programação tem início às 9h, no Auditório do Centro de Especialidades Médicas Odontológicas (CEO), com uma mesa de abertura seguida de sessão científica sobre o tema “Gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais na expansão da Atenção Secundária à Saúde”. Ministrada pelo pesquisador Paulo Leonardo Ponte Marques, da Universidade de Fortaleza (Unifor). O trabalho acadêmico conta com orientação e condução de conteúdo da professora Luiza Jane Eyre de Souza Vieira.

O Auditório Waldir Arcoverde da Sesa recebe a partir das 13h30, sessão científica com a temática “Atuação do enfermeiro na gestão do processo de trabalho no serviço de vacinação” apresentada pela pesquisadora Ana Vilma Leite Braga, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), sob orientação do professor Marcelo Gurgel Carlos da Silva. Em seguida, às 15h, Deborah Nunes de Melo, realiza apresentação de mestrado sobre “Aspectos laboratoriais e anatomopatológicos no diagnóstico da dengue no Ceará em 2011 e 2012: papel do Serviço de Verificação de Óbitos de Fortaleza”. A validação da linha de pesquisa e os fatores associados ao agravo da doença no Estado foram orientados por Luciano Pamplona de Góes Cavalcanti, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A supervisora do Nucit, Alice Pequeno, destaca as apresentações necessárias para a pesquisa no campo da Saúde.

“Entendemos que é necessário realizar palestras que abordem essas temáticas de maneira prática e acessível para todos os níveis, devido novos estudos e diretrizes, estão sempre surgindo ou sendo atualizados”, ressalta Alice.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará