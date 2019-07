Secretaria das Cidades lança licitações para projetos e obra na área de esgotamento sanitário

A Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Saneamento (Cosan) e da Assessoria Jurídica, lançou seis licitações de projetos de sistemas de esgotamento sanitário e uma licitação para obra de esgotamento sanitário. Os projetos podem chegar aos municípios de Fortaleza, Caucaia, Cascavel e Pacajus. E a obra de esgotamento sanitário irá chegar em Milagres. Ao todo serão investidos nessas ações R$ 32.699.775,78, com recursos do Orçamento Geral da União (OGU).

Os projetos têm o intuito de diminuir a pulverização dos sistemas de tratamento existentes, buscando desativar os sistemas isolados. Além disso, contemplam a interligação dos mesmos em sistemas integrados com soluções mais elaboradas, com a determinação de atender os objetivos ambientais com a despoluição dos rios, e atender as constantes reivindicações da sociedade civil organizada. Bem como propor intervenções em áreas que não dispõem de sistemas de coleta de esgoto adequados e visam o planejamento dos serviços para futuras obras.

Já a obra de esgotamento sanitário de Milagres irá beneficiar a população local, já que o município não possui sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos. A falta de esgotamento adequado traz não apenas problemas sociais, mas também ambientais, financeiros e de saúde, já que é um fator importante na disseminação de doenças, portanto, o saneamento é a estrutura que mais benefícios traz para a população.

Além desses casos, estão previstas mais duas licitações, uma de projeto de sistema de abastecimento de água e outra de obra para esgotamento sanitário, que também deverão ter seus avisos de licitação publicadas ainda neste ano de 2019.

Com essas ações o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, busca apoiar os municípios cearenses nas diretrizes estabelecidas na lei 11.445/2007, bem como melhorar a qualidade de vida dos cidadãos cearenses.