Secretaria de Infraestrutura realiza obras para melhorar vias de Juazeiro do Norte

A Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte está realizando a pavimentação asfáltica em mais de 10 vias do município. As obras de drenagem e calçamento estão em andamento e devem revitalizar as vias da região durante todo o mês de agosto.

Entre as ruas que recebem o serviço estão as ruas Madre Nely Sobreira, Vereador Antônio Braz, Vereador José Gonçalves de Almeida, Conceição e outras vias do bairro Triângulo. As avenidas Monsenhor Azarias e Universitária também estão incluídas no processo de requalificação. A Secretaria de Infraestrutura também tem realizado a reestruturação dos asfaltos nas avenidas Plácido Aderaldo Castelo, Padre Cícero, Ailton Gomes e Castelo Branco.

De acordo com o secretário Isaac Daniel, as melhorias também acontecem nas ruas Domingo Rodrigues Barbosa, 31 de Março, Padre Manoel Germano e na Rodovia Major Gonçalves.