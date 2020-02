Secretaria de saúde divulga plano de contingência do novo coronavírus no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará divulgou o Plano de Contingência Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. A Pasta promove uma capacitação para profissionais sobre o vírus. O Ceará teve um caso suspeito da doença, em Sobral, mas o Ministério da Saúde descartou a ocorrência. Mesmo assim, segundo secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, Dr. Cabeto, é necessária a investigação imediata de todos os casos suspeitos para que as medidas de prevenção e controle possam ser desencadeadas oportunamente.

O planejamento estabelece as ações a serem adotadas entre setores da vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária, vigilância laboratorial, atenção primária à saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As estratégias objetivam preparar a rede pública de saúde do Estado para atendimento em eventual surgimento da doença. O documento está disponível de forma online e pode ser acessado por profissionais da saúde, gestores municipais e população em geral.

As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas pelos profissionais dos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada.