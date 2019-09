Secretaria do Meio Ambiente do Ceará promove Dia de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas

Neste sábado (21), a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA) participará do evento World Cleanup Day, com o Dia de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas. A partir das 7h, voluntários irão recolher lixo descartado indevidamente na orla de Fortaleza. O ponto de encontro será no calçadão da Praia de Iracema, em frente o Hotel Sonata (av. Beira Mar, 848), onde haverá café da manhã, credenciamento e entrega de material aos voluntários – uniforme e Equipamento de Proteção Individual (EPI). As ações da SEMA envolvem – além das praias, rios lagos e lagoas do Estado – 13 Unidades de Conservação estaduais e mais quatro municípios: Jijoca de Jericoacoara, Aquiraz, Itapipoca e Pacujá.

A ação de limpeza na Beira-Mar acontece tanto na faixa de areia como na água. Surfistas utilizarão peneiras adaptadas para o recolhimento dos resíduos no mar no trecho entre os dois espigões da Praia de Iracema. Durante a ação, além do recolhimento, o grupo também fará o trabalho de educação ambiental, com blitz usando banners e faixas para a conscientização dos frequentadores sobre a importância do descarte correto e em local adequado dos resíduos. Paralelamente, haverá exposição de obras de arte feitas a partir de garrafas PET encontradas na praia, barraquinhas com exposição e venda de ecoprodutos, exposição de produtos confeccionados a partir da reutilização de óleo de cozinha e troca de mudas de plantas por recicláveis.

Todo o material recolhido pelos voluntários será devidamente separado e acomodado no ecoponto da Enel e a renda arrecada será destinada a ONG Toca de Assis. Além da SEMA estarão envolvidos na ação outros órgãos públicos e da sociedade civil como: Seuma, Cagece, Cruz Vermelha, Sindiônibus, Limpa Brasil/Teoria Verde, Enel, Hotel Sonata Iracema e Greenews, entre outros.

Já no período da tarde, a equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental da SEMA promoverá as ações de limpeza de praia na Praia do Futuro, na barraca Marulho.