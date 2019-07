Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia celebra convênio com a Uece

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) celebrou nessa terça-feira (23/7) convênio com o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Com isso, Caucaia se tornará campo de estágio para os cursos de saúde da instituição.

“A iniciativa proporcionará a capacitação de alunos da área de saúde e o que é melhor: sem nenhum custo para a Prefeitura. É mais uma conquista do prefeito Naumi Amorim, que se empenha para o bem-estar e desenvolvimento da população”, declara o titular da SMS, Moacir Soares. Conforme a SMS, as atividades de estágio supervisionado do internato do curso de Medicina já iniciam no próximo dia 2 de agosto. Em seguida, o cronograma segue com os cursos de Enfermagem, Nutrição, Terapia Ocupacional, Odontologia, Ciências Biológicas e Educação Física. Na próxima terça-feira (30/7), a partir das 14 horas, na sede da SMS, no Centro de Caucaia. técnicos da Uece farão uma apresentação da grade dos cursos para apreciação da Secretaria.