Secretário André Costa reúne profissionais da segurança pública em visita à região do Cariri

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, reuniu, nesta quarta-feira (24), cerca de 400 profissionais das forcas de segurança estadual para um encontro e uma visita a equipamentos públicos na região do Cariri cearense. Além do secretário, participam da comitiva representantes da cúpula da Segurança Pública do Ceará: o delegado Geral, Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE); tenente-coronel Clairton Alves de Abreu, comandante do Policiamento do Interior do Sul, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE); coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará (CBMCE); e o perito Geral, Ricardo Macêdo, pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Logo no início da manhã, o secretário André Costa falou para representantes das quatro vinculadas que atuam na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) sobre as estratégias de segurança que estão em andamento em todo o Estado e pontuou o esforço dos agentes em relação à redução dos índices criminais na região.