Secretário de Comunicação diz que reforma já tem engajamento popular

O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, avaliou hoje (28) positivamente a campanha do governo federal pela aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, existe boa vontade dos veículos de comunicação em explicar a importância da reforma à população.

A luz dada ao tema da nova Previdência já engajou a população brasileira, disse ao participar de audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado.

Wajngarten citou a participação de quase 35 minutos do presidente Jair Bolsonaro, no Programa Silvio Santos, em que o tema foi um dos destaques. Outra participação de Bolsonaro destacada pelo secretário foi no programa do jornalista Milton Neves, na Rádio Bandeirantes.

A estratégia de popularizar o assunto vai continuar na agenda de Bolsonaro, que ontem (27) gravou também participações nos programas de outros apresentadores do SBT, como Ratinho e Danilo Gentili. “Temos planejado outras manifestações em outros programas”, adiantou Wajngarten. Segundo ele, o governo está investindo R$ 37 milhões na campanha da nova Previdência.