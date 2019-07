Sedet trata de apoios federais para o setor da mineração no Ceará

Na manhã desta terça-feira (30), o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, recebeu o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Tomás Figueiredo Filho. A reunião, articulada pela secretária executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, tratou de apoios federais para o setor da mineração no Ceará.

A segurança jurídica, a criação do fundo de incentivo à mineração e desburocratização quanto às licenças ambientais foram alguns pontos abordados na reunião. “O apoio da Agência, no sentido de aprofundar as pesquisas, envolvendo as universidades, ajudaria a mostrar o potencial do Ceará para atrair grandes empresas na área da mineração”, ressaltou Maia Júnior.

O assessor de Mineração da Adece, Francisco Paula Pessoa de Andrade, apresentou informações sobre o setor no Ceará. Também participaram do encontro o presidente da Câmara Setorial de Mineração, Orlando Siqueira, técnicos da Sedet e da Agência Nacional de Mineração.

Saiba mais

A Agência Nacional de Mineração (ANM) foi criada em 2017 substituindo o Departamento Nacionalde Produção Mineral (DNPM). Cabe à ANM regulamentar e fiscalizar o setor de mineração no país.