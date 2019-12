Alerta Geral: segurado do INSS tem dúvida sobre pedágio, regras de transição e licença maternidade

As dúvidas sobre o momento para pedir a aposentadoria continuam deixando angustiados segurados da previdência social. Os questionamentos surgem, também, entre contribuintes da área rural que pedem explicações sobre os documentos essenciais para comprovar a atividade no campo. As mensagens que, ao longo da semana chegaram à produção do Jornal Alerta Geral, serão respondidas, neste sábado (14), a partir das 7 horas, pelo rádio e pela Internet.

Uma das perguntas é do ouvinte Amarildo, de Ubajara, no Ceará, que quer saber se a mãe, agricultora, com 63 anos, pode pedir aposentadoria.

A ouvinte/internauta Antônia, de Capistrano, encaminhou uma dúvida, que terá esclarecimento neste sábado, perguntando se a filha, filiada ao sindicato rural três meses após grávida, tem direito ao benefício da licença-maternidade.

O ouvinte José da Silva, de Cascavel, no Ceará, receberá esclarecimentos sobre o questionamento em relação ao PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) que ele precisa, após trabalhar em posto de combustível, para conquistar a aposentadoria. O José terá, ainda, informações sobre o que ele deve fazer para conseguir esse documento após a empresa fecha r.

A ouvinte Maria do Nascimento, da cidade de Campos Sales, pede explicações sobre a situação dela, que, hoje, com 47 anos de idade, soma 19 anos de contribuição (12, com carteira assinada, e outros 7, como contribuinte individual). Dona Maria do Nascimento pergunta se terá que contribuir até os 62 anos de idade para pedir a aposentadoria.

A resposta do professor Thiago Albuquerque à ouvinte Maria Nascimento, com informações preciosas para milhares de ouvintes e internautas, está bem redonda, com análise que a deixará segura sobre os caminhos da aposentadoria.

O Alerta Geral, neste sábado (14), tem, também, um registro bem especial que é a mensagem da ouvinte Maria Gorete, de Fortim, com agradecimentos pelas informações que a colocaram na porta do INSS para se aposentar. Dona Maria Gorete garantiu a aposentadoria e agradeceu ao Alerta Geral.

