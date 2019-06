Segurados do INSS tem acesso a mais serviços sem sair de casa

Os segurados do INSS passaram, nessa quarta-feira, a ter acesso a mais 19 serviços no site do instituto, ou pelo aplicativo – disponível para Android e iOS. Sair de casa, o trabalhador poderá requerer aposentadorias, benefícios assistenciais, agendar perícia, atualizar dados cadastrais, bloquear empréstimo consignado, excluir desconto de mensalidades associativas, entre outros.

As mudanças irão avançar e, em julho, serão prestados, segundo o órgão, 90 serviços totalmente por meio digital. Importante lembrar: para conseguir fazer todos os serviços pela internet é necessário ter login e senha e para isso é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Segundo o presidente do INSS, Renato Vieira, estão previstas a possibilidade, ainda em junho, de pedir pensão por morte, tanto rural quanto urbana, e Benefício de Prestação Continuada a idosos e pessoas com deficiência.

De acordo com o instituto, o conjunto dos novos serviços disponíveis no Meu INSS e no 135 representará média mensal de 670 mil atendimentos que são presenciais, que poderão ser feitos sem sair de casa. Com a medida, conforme a autarquia, a expectativa é de reduzir o fluxo nas agências e “liberar” os funcionários do atendimento para analisar benefícios.