Reforço na segurança: 65 novos agentes penitenciários tomam posse nesta sexta-feira

Sessenta e cinco dos 192 agentes penitenciários convocados no início deste mês pelo governador Camilo Santana tomam posse nesta sexta-feira (29), em solenidade no Palácio da Abolição, às 9 horas. A iniciativa vai reforçar a atuação do Estado no sistema penitenciário.

Os novos servidores foram aprovados no concurso público iniciado ainda em 2017 pelo Governo do Ceará. O Estado convocou, na época, dois mil candidatos para o curso de formação de agentes penitenciários, mas somente 1.695 atenderam ao chamamento e cumpriram os requisitos obrigatórios ao longo das demais etapas de avaliação (física, de saúde e psicológica).

Para assumir o cargo, os aprovados assistiram a aulas sobre administração penitenciária, integração social, valorização humana, ética profissional, legislação e segurança penitenciária.

Serviço

Nomeação dos Agentes Penitenciários

Local: Palácio da Abolição

Data: 29 de novembro (sexta-feira)

Horário: 9 horas