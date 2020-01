Segurança: crimes contra bancos tem queda de 66% no Ceará em um ano

O Ceará apresentou bons resultados na redução da criminalidade. O Estado terminou o ano de 2019 com queda de 66% no total de crimes contra instituições financeiras, em comparação com 2018. De acordo com informações divulgadas nessa quinta-feira, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, foram 14 ocorrências no ano passado contra 41 em 2018.

Nos meses de junho, agosto, setembro e novembro, não foi registrada nenhuma ação criminosa contra bancos no Ceará. Em 2018, esses mesmos meses tiveram 16 casos.

Para o secretário da Segurança Pública, André Costa, a troca de informações e a integração entre forças estaduais e federais têm contribuído para os bons índices.