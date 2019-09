Segurança hídrica: sistema adutor e de reservação do Taquarão chega em fase final das obras

Uma importante ação de segurança hídrica está prestes a ser concluída. O Taquarão, sistema adutor e de reservação, localizado na serra da Taquara, em Caucaia, encontra-se com 87% de execução. Além disso, a obra foi apontada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) como uma das melhores em execução com recursos financiados pelo Orçamento Geral da União (OGU), durante visita técnica de comissão ao local.

O objetivo deste equipamento é aumentar a capacidade de reservação para a Região Metropolitana de Fortaleza. A obra encontra-se em fase final de conclusão, faltando apenas a instalação de alguns equipamentos e acessórios. Os serviços contam com um investimento da ordem de R$ 160 milhões, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

A obra completa consiste na construção de duas adutoras com cinco mil metros cada e diâmetros de 1,5 e 1,8 mm, além de um reservatório com capacidade para 40 mil metros quadrados. Os serviços no Taquarão têm previsão de finalização para o primeiro semestre de 2020.