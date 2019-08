Segurança nas barragens: Cogerh inicia obras de manutenção em reservatórios cearenses

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) deu início as obras de reparo em oito barragens estaduais cuja manutenção é de responsabilidade do Estado. Os reservatórios vão passar por medidas preventivas de inspeção sistemática realizada pelo setor de Segurança e Infraestrutura da Companhia. A previsão é de que as obras sejam concluídas até fevereiro de 2020, com condições adequadas para atravessar a quadra chuvosa prevista para os meses de fevereiro a maio.

As ações vão se concentrar principalmente na recuperação de erosões que ocorrem devido a própria ação do tempo, como é o caso das barragens de Cupim, Barra Velha e Colina, todas situadas na região que compreende a bacia hidrográfica dos Sertões de Crateús. Além disso, mais cinco passarão por reparos: Broco e Monte Belo, na bacia do Alto Jaguaribe, Cipoada, na bacia do Banabuiú, e os açudes Tijuquinha e Pacajus, da região Metropolitana de Fortaleza. Este ano, serão empregados R$ 3,5 milhões nas obras de manutenção.

A manutenção visual e limpeza sistemática ao redor das barragens também são preparadas frequentemente pela Companhia e executada pelas gerências regionais espalhadas pelo Estado. São trabalhos de roço, pintura do meio fio, retirada de lixo e outros pequenos reparos, com recursos e material da própria Companhia.